L'Angleterre se qualifie pour l'Euro en dominant une Italie en plein doute

L'Angleterre s'est imposée 3-1 face à l'Italie et a assuré son ticket pour l'Euro 2024 mardi, lors du choc de la 8e journée de qualifications à Wembley (Londres). L'Italie, troisième du groupe C derrière l'Ukraine, est en difficulté et devra battre la Macédoine du Nord et l'Ukraine en novembre pour défendre son titre cet été.