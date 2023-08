L'Angleterre sort l'Australie de sa Coupe du monde et rejoint l'Espagne en finale

Les Anglaises ont globalement dominé la première période, en tenant le ballon et ont logiquement ouvert le score (36e). Suite à une belle incursion sur la gauche de la surface adverse, Alessia Russo a remis en retrait pour Ella Toone, l'attaquante de 23 ans terminant l'action en une touche puissante.

Affichant la même maîtrise en deuxième mi-temps, les Lionesses se sont faites surprendre par une contre-attaque australienne. Sam Kerr, seule à droite, a fixé deux adversaires et a ajusté une superbe frappe de l'extérieur de la surface qui a terminé dans la lucarne opposée (63e). L'Angleterre a finalement repris les devants quelques minutes plus tard (71e). Une mésentente dans la défense australienne sur un ballon long adverse a mis Lauren Hemp dans une situation idéale, et l'attaquante a conclu du gauche. Les Anglaises ont anéanti les derniers espoirs australiens sur un contre (86e) : après un travail remarquable au milieu et jusqu'à la surface, Hemp a trouvé sur sa droite Russo, qui a croisé pour marquer.