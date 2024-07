L'Angleterre vient à bout de la Suisse aux tirs au but et se hisse en demies

L'Angleterre est venue à bout de la Suisse aux tirs au but (5-3) et s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2024 de football, samedi, à Düsseldorf. Les deux équipes étaient à égalité 1-1 au terme du temps règlementaire et de la prolongation. Breel Embolo (75e) a donné l'avantage à la Suisse. Bukayo Saka (80e) a égalisé cinq minutes plus tard.