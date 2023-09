L'Antwerp corrigé d'entrée par le FC Barcelone

Après un premier round d'observation de dix minutes entre les deux équipes, c'est le FC Barcelone qui trouvait le chemin des filets. Bien servi par Gundogan, Joao Felix effaçait la défense anversoise pour planter un tir petit côté imparable pour Butez (11e).

Moins de dix minutes après le premier but, le Barça faisait le break. Après une belle action solo dans le rectangle, Felix servait parfaitement Lewandowski au deuxième poteau. Le Polonais ne laissait aucune chance au gardien de l'Antwerp et plantait son 100e but européen (19e). La machine espagnole lancée, le troisième but tombait trois minutes après celui de Lewandowski sur un centre de Raphinha dévié par Bataille dans ses propres cages (22e).