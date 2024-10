L'Antwerp domine largement le Cercle Bruges et signe un 4e succès consécutif

Dominateur dans le jeu, l'Antwerp s'est imposé 3-0 face au Cercle Bruges dimanche, lors de la 10e journée de Jupiler Pro League au Bosuil. Des buts de Gyrano Kerk, Tjaronn Chery et Jacob Ondrejka permettent au Great Old d'enchaîner une quatrième victoire de rang et de monter sur le podium avec 16 points, un de moins qu'Anderlecht et six de moins que Genk. Le Cercle concède sa sixième défaite de la saison et reste 15e et relégable avec 8 points.