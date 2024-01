L'Antwerp élimine OHL et affrontera Ostende en demi-finale

Les locaux ont rapidement pris les commandes du match puisqu'après une perte de balle de la défense anversoise, Youssef Maziz a envoyé un tir enroulé qui est passé au-dessus de Senne Lammens et qui a permis à Louvain de prendre les devants (2e, 1-0).

Quelques minutes plus tard, l'Antwerp a obtenu un penalty et Victor Janssen s'est chargé de le convertir pour remettre les deux équipes à égalité (8e, 1-1). Le Néerlandais s'est offert un doublé dix minutes après son but égalisateur et les tenants du titre ont pris l'avantage pour la première fois du match (18e, 1-2).