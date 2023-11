L'Antwerp et Genk font respecter la hiérarchie et éliminent le Lierse et Visé

Le capitaine Toby Alderweireld a montré la voie à ses coéquipiers en ouvrant le score pour le Great Old (15e) mais le Lierse a égalisé avant l'heure de jeu, sur un pénalty de Thibaut Van Acker (28e). L'Anwterp a alors accéléré le rythme et repris l'avantage avec une réalisation de George Ilenikhena, 17 ans, arrivé cet été d'Amiens et cantonné à un rôle de remplaçant en championnat. Ritchie De Laet a porté le score à 1-3 avant la pause (42e). En deuxième mi-temps, les Anversois ont profité d'un contre-son-camp d'Obbi Oulare (65e) pour définitivement prendre le large, et ont pu faire tourner l'effectif ensuite (quatre changements à la 71e).

Dans le même temps, Genk se déplaçait à Visé. Le vice-champion de Belgique a lui aussi fait respecter la hiérarchie en s'imposant avec quatre buts d'écart (0-4) face à l'actuelle lanterne rouge de Nationale 1. Le Nigérian Yira Sor (17e) a ouvert la marque en première mi-temps et Aziz Ouattara (51e) a marqué un deuxième but avant qu'Andi Zeqiri (82e) et Christopher Bonsu Baah en toute fin de match ne corsent l'addition (90e+1)