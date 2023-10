L'Antwerp et La Gantoise battus à domicile

L'Antwerp a perdu 1-2 face au Shaktar Donetsk lors de la deuxième journée des phases de poule du groupe H de l'UEFA Youth League (voie de la Ligue des Champions) mercredi à Lierre . Kyano Delaporte a donné l'avantage à l'équipe locale à la 14e minute. Quatre minutes plus tard, Anton Hluschenko a ramené le score à 1-1, également le score à la mi-temps. Anton Demchenko a ensuite donné l'avantage aux visiteurs et a fixé le score final à 2-1.

Il y a deux semaines, les Anversois ont également perdu leur première rencontre, en déplacement à Barcelone (2-1). Barcelone s'est ensuite imposé à Porto mercredi, sur un score de 0-2, et se retrouve en tête du classement du groupe H avec 6 points, devant Porto et le Shaktar (3 points chacun) et l'Antwerp, qui n'a engrangé aucun point.

Lors du premier tour de la voie des champions, la Gantoise a perdu 0-1 son match à domicile, disputé à Oostakker, contre les Suisses de Bâle. Adriano Onyegbule a marqué le seul but de la partie à la deuxième minute. Le match retour sera disputé dans trois semaines. Le gagnant de cette confrontation affrontera, au second tour, le Dinamo Zagreb ou le club d'Istanbul Basaksehir. Zagreb a remporté le match aller sur un score de 2-1.