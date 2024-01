L'Antwerp FC a reporté le paiement des primes de fin d'année

L'Antwerp, champion de Belgique de football, a reporté le paiement des primes de fin d'année "en raison de résultats décevants et de procédures administratives", a révélé VRT NWS, sur base d'e-mails envoyés par le club.

Plusieurs fournisseurs et indépendants travaillant pour le club auraient également reçu un tel e-mail faisant état de "problème temporaire de liquidités". Dans son e-mail, le club invoque comme causes les résultats en Ligue des Champions, les conditions imposées pour la licence et le Fairplay financier, ainsi que des procédures administratives pour obtenir des fonds supplémentaires.

L'économiste du sport Trudo Dejonghe (KU Louvain), interrogé par la VRT, relève le financement peut-être artificiel du club et l'achat de joueurs chers comme causes de la situation. Le président Paul Gheysens et son entreprise de construction Ghelamco seraient en outre en difficulté sur le marché de l'immobilier.