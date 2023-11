L'Antwerp joue son avenir européen mardi à Hambourg face au Shakhtar Donetsk

Dernier de son groupe avec 0 point, l'Antwerp compte six unités de retard sur le Shakhtar qui occupe la 3e place, synonyme de repêchage en Europa League. Battus 2-3 au match aller après avoir mené 2-0, les Anversois devront s'imposer par deux buts d'écart mardi pour entretenir l'espoir de terminer à la 3e place. Lors de la 6e journée, le 'Great Old' devra battre le FC Barcelone et espérer que Porto batte le Shakhtar.

Pour ce déplacement à Hambourg, Mark van Bommel pourra compter sur un effectif complet avec notamment Mandela Keita qui pourrait faire son retour après une blessure au genou.