L'Antwerp à la recherche de ses premiers points lors de la réception de Porto

C'est donc face à Porto que le 'Great Old' tentera de débloquer son compteur. Les vice-champions du Portugal ont débuté par une victoire 1-3 au Shakhtar avant de perdre 0-1 contre Barcelone. Entraînés par Sergio Conceicao, passé par le Standard entre 2004 et 2007 en tant que joueur, Porto peut se reposer sur un équilibre entre joueurs d'expérience dont l'international portugais Pepe, 40 ans, et l'Iranien Mehdi Taremi, et des jeunes talentueux comme l'attaquant brésilien Evanilson ou le gardien portugais Diogo Costa.

Dans les autres matches de la 3e journée, Galatasaray et Dries Mertens recevront le Bayern Munich mardi (18h45) dans le groupe A. Dans le groupe B, Arsenal et Leandro Trossard se rendent au FC Séville de Dodi Lukebakio et Adnan Januzaj (21h00) et le PSV de Johan Bakayoko et Yorbe Vertessen rend visite à Lens (21h00).

Mercredi, Axel Witsel et l'Atlético de Madrid se déplacent au Celtic dans le groupe E (21h00). Dans le groupe G, Manchester City avec Jérémy Doku ira au Young Boys Berne (21h00) et Leipzig et Loïs Openda reçoivent l'Étoile rouge de Belgrade. À noter également les deux affiches du groupe F: PSG-AC Milan (21h00) et Newcastle-Dortmund (21h00).