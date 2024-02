L'Antwerp l'emporte face à Ostende et rejoint l'Union en finale de la Coupe de Belgique

C'est l'Antwerp qui est tout de suite rentré dans la partie en multipliant les occasions en début de rencontre avec une tête de Van den Bosch non cadrée (2e), un centre de Bataille (7e) qui n'a trouvé personne et une frappe de Ejuke, superbement arrêtée par Brent Gabriël (15e).

En deuxième période, les Anversois ont contrôlé le match et ont inscrit un troisième but via Ilenikhena qui reprenait un centre de Udoh de la gauche (88e). L'attaquant français scellait le score à 3-0 et confirmait la qualification anversoise.

Les Anversois, tenants du titre, rejoignent en finale l'Union Saint-Gilloise, qui s'est qualifié pour la première fois en finale de la coupe de Belgique depuis 1914 mercredi en l'emportant 2-0 face au FC Bruges. La finale est prévue le 9 mai au Stade Roi Baudouin, mais serait déplacée au 20 mai si l'Union se retrouvait en demi-finales de la Conference League.