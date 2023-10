L'Antwerp manque un pénalty en fin de rencontre et s'incline 2-3 face au Shaktar

L'Antwerp s'est incliné 2-3 face au Shaktar Donetsk lors de la 2e journée des phases de groupe de la Ligue des Champions mercredi soir. Les buts ont été inscrits par Muja (3e) et Balikwisha (34e) pour les Anversois. Les Ukrainiens ont répondu par Sikan (48e et 76e) et Rakitskyi (71e) en seconde période.

Ce sont les Anversois qui ont ouvert le score suite à une récupération de Vermeeren, qui a glissé la balle à Muja, qui a fini l'action du pied gauche (3e). C'est ensuite Michel-Ange Balikwisha qui a porté la marque à 2-0 pour les hommes de Van Bommel (33e). L'attaquant de 22 ans a converti une passe lumineuse du Vermeeren, signant son deuxième assist de la soirée, et a profité de la sortie hasardeuse du gardien adverse.

En seconde période, les champions de Belgique, invisibles, ont laissé les Ukrainiens revenir dans le match. Sikan a d'abord réduit l'écart de la tête, ayant suivi un ballon mal dégagé par Butez (48e). Balikwisha, étincelant en première période, est ensuite devenu un héros malheureux, en déviant un coup-franc de Rakitskyi dans son propre but (71e). Le cauchemar a continué pour Alderweireld et les siens lorsque le même Butez a offert le troisième but aux Ukrainiens après une erreur de jugement et a permis à Sikan de donner l'avantage au Shaktar (76e).