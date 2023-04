L'Antwerp remporte sa 4e Coupe de Belgique en battant Malines

Après un début de première période très haché, l'Antwerp a mis le pied sur le ballon à la demi-heure de jeu, sans être assez précis pour se créer des occasions franches. Une faute de Wouters, en retard sur Ekkelenkamp, a donné un pénalty aux Anversois. Vincent Janssen a ouvert le score sur une frappe précise au ras du poteau opposé (35e). Malines a tenté de répondre, avec une reprise de volée de Schoofs contrée (37e).

En deuxième mi-temps, l'Antwerp a accentué la pression pour tenter de faire le break, mais a été imprécis devant le but (Ekkelenkamp, 46e) ou a buté sur Gaetan Coucke, à l'image d'une frappe de loin de Janssen (56e). Sur un contre éclair, Stengs a débordé la défense et offert un centre travaillé à Michel-Ange Balikwisha, esseulé à droite. L'attaquant a parfaitement conclu (80e) et offert une 4e Coupe de Belgique au Matricule 1, après celles soulevées en 1955, 1992 et 2020. L'Antwerp décroche ainsi un ticket pour les barrages de l'Europa League.