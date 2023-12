L'Antwerp renverse Charleroi 5-2, après avoir été mené 0-2

L'Antwerp, tenant du trophée, s'est qualifié au détriment du Sporting de Charleroi pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique de football. Mercredi soir, dans son stade du Bosuil, le Great Old s'est imposé 5-2, non sans avoir été mené 0-2 après 31 minutes.

Sans surprise, Charleroi laissa l'initiative aux Anversois. Ils se créèrent une première demi-occasion à la 17e par Ilenikhena qui ne trouva pas le cadre. La tête d'Ekkelenkamp ne fut pas plus précise (22e). Tout l'inverse de Dabbagh qui surgissait sur un centre dévié de Rogelj (0-1, 28e). Opportunistes, les Carolos doublaient leur avance en contre sur leur deuxième tir cadré, signé Heymans, trois minutes plus tard (0-2).

À la reprise, Heymans manquait le 1-3 (48e) juste avant que Koffi n'empêche Ekkelenkamp d'égaliser (48e). Koffi et la défense des Zèbres en voyaient de toutes les couleurs. Après son envoi sur le poteau (56e), Ilenikhena égalisait après un beau travail de Janssen dévié par Andreou et Boukamir (57e). L'Antwerp éprouva le besoin de souffler. Pas longtemps. Sur une transition rapide, Janssen concluait joliment (71e, 3-2).

Obligé de se découvrir, Charleroi s'exposait et à la 76e minute, Ilenikhena mettait fin au suspense. Sur un nouveau contre, il devançait Koffi (4-2). Heymans aurait pu relancer quelque peu la rencontre à la 79e, mais son ballon qui filait vers le but vide était écarté devant la ligne par Alderweireld. Charleroi manqua encore un penalty à la 89e, Ilaimaharitra ne parvenant pas à tromper Lemmens. Et à l'inverse, l'excellent Janssen, profitant d'une erreur de Koffi, signait un nouveau but dans le temps additionnel (90e+1, 5-2).