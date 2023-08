L'Antwerp s'impose à Athènes et se qualifie pour la phase de poules

Le Néerlandais Gyrano Kerk a inscrit le premier but de la partie à la 73e minute alors qu'il venait de monter au jeu à la 66e et que l'Antwerp avait perdu son capitaine Toby Alderweireld une minute plus tôt (à la 65e) touché à l'épaule.

Athènes a égalisé à la 90e par Araujo (1-1), mais l'Antwerp inscrivait un second but en contre-attaque dans les arrêts de jeu par Michel-Ange Balikwisha, déjà auteur de la passe décisive sur le premier but (90e+5, 1-2)