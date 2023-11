L'Antwerp s'incline d'un petit but face au Shakhtar Donetsk et dit adieu à l'Europe

L'Antwerp s'est incliné 1-0 mardi soir à Hambourg face au Shakhtar Donetsk en ouverture de la 5e journée de Ligue des Champions, dans une rencontre comptant pour le groupe H. Les hommes de Mark van Bommel n'ont jamais semblé en mesure de l'emporter et enchainent une 5e défaite en cinq rencontres de Ligue des Champions.

Les Anversois n'ont pas démérité après le but ukrainien, notamment grâce à une frappe de Muja qui a alerté Riznyk (32e), mais le 'Great Old' ne rétablissait pas l'égalité.

Les Ukrainiens ont répondu quelques minutes plus tard via une frappe de Newerton qui a forcé l'arrêt de Jean Butez (40e). Le score ne bougeait plus avant la pause (1-0).

Malgré de meilleures intentions anversoises au retour des vestiaires, ce sont les Ukrainiens qui se sont procurés la première occasion franche de la deuxième période avec une frappe d'Azarov, qui est venue heurter la barre transversale du but de Butez (55e) après un arrêt de ce dernier. Le gardien du matricule 1 a remis le couvert quelques minutes plus tard en déviant à nouveau un tir, de Stepanenko cette fois, sur son montant (62e).

La dernière demi-heure, à l'avantage du 'Great Old', a été marquée par une dernière occasion ukrainienne lorsque Vermeeren a sauvé un envoi de Bondarenko (90+3e) sur la ligne, permettant à la marque de rester fixée à 1-0.