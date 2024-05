L'Antwerp vise le doublé, l'Union Saint-Gilloise une première Coupe depuis 110 ans

L'Union Saint-Gilloise et l'Antwerp s'affronteront jeudi en finale de la 69e édition de la Coupe de Belgique au stade Roi Baudouin. Pour le Great Old, l'objectif est de signer un doublé après la finale 2023 remportée face à Malines (0-2) alors que les Bruxellois tenteront de soulever leur première Coupe depuis 1914.

Cette saison, les deux équipes ont bataillé sur trois fronts différents avec le championnat, la Coupe mais également les compétitions européennes. L'Antwerp, champion en titre, est hors course pour le sacre et reste sur une saison décevante en Ligue des champions après avoir terminé dernier de son groupe derrière le FC Barcelone, le FC Porto et le Shakhtar Donetsk.

En Coupe, les hommes de Mark van Bommel ont sorti Oud-Heverlee Louvain en quarts de finale (2-3) avant de sortir Ostende (1-1, 3-0).