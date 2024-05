Lapoussin et Rasmussen remplacent Teklab et Lazare dans le onze unioniste contre l'Antwerp

Loïc Lapoussin et Mathias Rasmussen seront titulaires avec l'Union Saint-Gilloise à l'occasion de la finale de la Coupe de Belgique contre l'Antwerp, à 15h30. Leur entraîneur Alexander Blessin a choisi de les aligner en lieu et place d'Henok Teklab et Jean-Thierry Lazare. Ces derniers étaient titulaires lors du dernier match de l'Union contre Anderlecht, dimanche.