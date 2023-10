L'Arabie saoudite annonce sa candidature à l'organisation du Mondial 2034

Avec cette candidature, la monarchie pétrolière "projette d'offrir un tournoi de classe mondiale et s'inspirera de la transformation sociale et économique en cours de l'Arabie saoudite, et de la passion pour le football profondément ancrée dans le pays", affirme dans un communiqué la Fédération saoudienne de football.

Cette annonce, qui était attendue, survient un an après le Mondial chez les voisins du Qatar, qui ont attiré sur eux l'attention du monde entier en organisant la première Coupe du monde de l'histoire au Moyen-Orient.