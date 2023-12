L'arbitre agressé par le président et les joueurs d'Ankaragücü après un match de D1 turque

Le match de D1 turque entre Ankaragücü et Rizespor s'est achevé dans la violence lundi. Faruk Koca, le président d'Ankaragücü, est descendu sur la pelouse et a donné un coup de poing à l'arbitre du match, Halil Umut Meler. Celui-ci s'est ensuite retrouvé au sol et a été roué de coups de pied par plusieurs personnes, dont des joueurs d'Ankaragücü.