L'arbitre Halil Umut Meler a quitté l'hôpital après l'agression qu'il a subie

Halil Umut Meler, l'arbitre turc agressé lundi sur le terrain après le match de championnat entre Ankaragücü et Rizespor, a quitté l'hôpital d'Ankara mercredi, ont indiqué différents médias turcs. L'arbitre avait subi un traumatisme crânien et souffrait d'un hématome à l'œil gauche et de douleurs au cou.