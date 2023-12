Large victoire de Malines face au Standard, réduit à 10, qui signe un 2/12

Hairemans ne passait pas loin du premier but de la rencontre mais trouvait le poteau d'Arnaud Bodart sur une frappe au bord du rectangle de l'extérieur du pied gauche (27e).

Norman Bassette a ensuite profité de la lenteur de Laifis pour ouvrir le score d'une superbe action en solo et donner l'avantage au KVM (34e).

Les 'Sang et Or' rentraient aux vestiaires avec un avantage d'un but.

En début de seconde période, les Liégeois pointaient le bout de leur nez mais leurs tentatives étaient dénuées de succès. Kanga cadrait un envoi mais sa frappe était trop molle (63e) et n'inquiétait pas Coucke.