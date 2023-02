Largie Ramazani et Almeria échouent contre le Betis

Rodri a ouvert la marque en faveur des Sévillans en début de rencontre (6e), et Suarez lui a répondu une vingtaine de minutes plus tard (27e). Canales a redonné l'avantage au Betis peu avant le repos (42e), avant une nouvelle égalisation d'Almeria via Costa (63e).

Après le troisième but sévillan inscrit par Guardado (70e), Largie Ramazani est monté au jeu (74e), mais le jeune attaquant belge n'est pas parvenu à faire la différence pour les siens.

Le Betis pointe à la 5e place avec 34 points, seulement un de mois que l'Atlético, 4e. Almeria est toujours en difficulté bien que 14e, puisque le club ne compte que 22 points, 2 de plus que le premier relégable, Valence.