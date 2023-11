L'Arménie et le pays de Galles se quittent dos à dos

L'Arménie et le pays de Galles ont partagé l'enjeu (1-1) lors de la neuvième et avant-dernière journée des qualifications pour l'Euro 2024. Avec ce point, les Gallois prennent la deuxième place du groupe D (11 points) avec une unité de plus que la Croatie (10 points) qui affronte la Lituanie plus tard dans la soirée.