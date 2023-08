L'AS Monaco, avec un assist de Matazo, passe à Clermont

L'AS Monaco a dicté sa loi 2-4 à Clermont privé de Maximiliano Caufriez dimanche lors de la 1e journée de Ligue 1. Mateusz Wieteska a donné l'avantage aux Montagnards (7e, 1-01) mais au repos, les Assémistes menaient à la marque grâce à Vanderson (26e, 1-1) et Wissam Ben Yedder (43e, 1-2) Après l'égalisation de Muhammed Cham (53e, 2-2), Ben Yedder a relancé le club du Rocher (70e, 2-3) et, sur un effort personnel d'Eliot Matazo monté après le repos (46e), Maghnes Akliouche a clôturé le dossier.

Arne Engels et Augbourg se sont inclinés 2-0 à Unterhaching, formation de D3.

En Allemagne, Wolfsburg avec Koen Casteels dans le but et Aster Vranckx sur le banc, a facilement remporté 0-6 son 32e de finale de la Coupe à TuS Makkabi Berlin, un club de D4. .

Aux Pays-Bas, l'Excelsior est allé s'imposer 3-4 à Nimègue lors de la 1e journée de Eredivisie. Chez les vainqueurs, Siebe Horemans était bien présent en défense alors que Jacky Donkor, blessé, était absent.

La colonie belge de Go Ahead Eagles a perdu 5-1 en déplacement à l'AZ Alkmaar. Jordy Clasie (4e, 1-0), Vangelis Pavlidis (15e, 2-0) et Ruben van Bommel (51e,3-0) avaient mis les visités à l'aise quand Philippe Rommens a réduit l'écart (66e, 3-1). Dani de Wit avait transformé un penalty (87e, 4-1) quand l'ex-attaquant du Lierse a été remplacé (89e) Mayckel Lahdo a encore alourdi l'addition (90e+2). A Deventer, Xander Blolmme a été remplacé (46e) et Thibo Baeten est resté sur le banc.

Milan Robberechts était réserviste lors du partage 0-0 de Sittard en déplacement chez le champion en titre, Feyenoord.