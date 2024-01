L'AS Rome, avec Romelu Lukaku buteur, s'impose face à Vérone

L'AS Rome a renoué avec la victoire en s'imposant face au Hellas Vérone (2-1) lors de la 21e journée de Serie A samedi soir. Un premier succès depuis le 23 décembre dernier et qui permet aux Romains, bien aidés par un but de Romelu Lukaku, de prendre une provisoire 8e place (32 points) au classement.

L'ère Daniele De Rossi a commencé de la meilleure des façons pour les Romains puisqu'ils ont ouvert le score dans cette rencontre. Bien servi dans l'axe après un gros travail individuel de Stephan El Shaarawy, Romelu Lukaku s'est retrouvé face au but et a envoyé une frappe à bout portant au fond des filets (19e, 1-0).

Quelques minutes après ce premier but, Lorenzo Pellegrini a mis Rome un peu plus au large (25e, 2-0) avec une nouvelle passe décisive signée El Shaarawy. En seconde période, Vérone a eu l'occasion de réduire l'écart mais Milan Djuric a manqué son penalty (64e). Dans le dernier quart d'heure, Vérone est parvenu à faire douter les Romains avec un but de Michael Folorunsho (76e, 2-1).