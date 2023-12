L'AS Rome avec Romule Lukaku s'impose en fin de match à Sassuolo

L'AS Rome a remporté 1-2 son match comptant pour la 14e journée du championnat d'Italie en déplacement à Sassuolo. Une fois encore, José Mourinho a débuté la rencontre avec le duo Paulo Dybala- Romelu Lukaku en pointe. Au classement, l'AS occupe la 5 place (24 points) et Sassuolo est 15e (15 points).

Les premiers coups d'éclat ont été produits par les Romains avec Leandro Paredes, Dybala et Leonardo Spinazzola. Mais sur une passe calibrée de Domenico Berardi, Matheus Henrique a trompé Rui Patricio sur le premier tir cadré des visités (25e, 1-0). Bien positionné en défense, Sassuolo a été sauvé par quelques arrêts de son gardien Andrea Consigli.

Après la pause, les Romains ont repris leur charge et Lukaku a manqué une occasion (54e), Les Giallorossi se sont retrouvés en supériorité numérique suite à l'exclusion de Daniel Boloca, le milieu roumain des visités (62e). Dybala a été un des protagonistes de la fin de match en égalisant sur penalty (76e, 1-1) et en distillant la passe décisive sur le but de Rasmus Kristensen (82e, 1-2).