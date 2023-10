L'AS Rome bat Cagliari 1-4 avec un doublé de Lukaku

Houssem Aouar (19e,) a ouvert la marque et une minute plus tard, Lukaku a fait le break en reprenant de la poitrine un centre de Rick Karsdorp (20e, 0-2). En seconde période, les Romains n'ont pas traîné pour boucler le dossier par Andrea Belotti (51e, 0-3) et Lukaku (59e, 0-4). Le but sur penalty de Nahitan Nandez pour une faute de main de Bryan Cristante (89e, 1-4) ne revêtait aucune importance.