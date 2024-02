L'AS Rome et Romelu Lukaku contre Brighton en huitièmes de finale

L'AS Rome et Romelu Lukaku affronteront Brighton dans une des affiches des huitièmes de finale de l'Europa League après le tirage au sort effectué vendredi au siège de l'Union européenne de football (UEFA) à Nyon en Suisse.

L'AS Rome a dû passer par les barrages pour atteindre les huitièmes de finale. Opposés à Feyenoord, les Romains se sont qualifiés aux tirs au but malgré un penalty manqué par Romelu Lukaku.

Pour une place en quarts de finale, les 'Giallorossi' affronteront Brighton qui avait terminé en tête de son groupe devant Marseille, l'Ajax et l'AEK Athènes. Le club anglais compte dans ses rangs trois anciens du championnat de Belgique avec les anciens Unionistes Simon Adingra et Kaoru Mitoma et l'ancien Anderlechtois Bart Verbruggen.