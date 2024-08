L'association LEVL soutien l'action du parquet intentée à l'encontre du Club de Bruges

"La LEVL condamne fermement le comportement raciste et punissable affiché à plusieurs reprises par les supporters du Club de Bruges, comme lors du récent match contre le Standard", indique l'organisation dans un communiqué publié lundi. "Nous soutenons donc l'action du parquet fédéral visant à poursuivre le club. En outre, nous appelons tous les clubs de football et les arbitres à agir non seulement de manière proactive, mais aussi dès que des incidents racistes se produisent avec des mesures appropriées."

"De plus, des enfants sont présents dans les stades où ces comportements interdits sont affichés", poursuit LEVL. "Si nous voulons un environnement sûr et respectueux pour les supporters et les joueurs, les clubs de football et les arbitres doivent prendre leurs responsabilités et mettre en œuvre des politiques décisives. Nous comptons donc sur toutes les parties pour travailler activement à la condamnation et à la lutte contre le racisme avant, pendant et après un match."