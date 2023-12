L'Atalanta, avec De Ketelaere buteur et passeur, écarte Salernitana et remonte au 7e rang

L'Atalanta a conclu la 16e journée de la Serie A, lundi soir, en dominant la lanterne rouge Salernitana 4-1. Au classement, après cette 8e victoire, les Bergamasques prennent la 7e place à l'AS Rome, désormais 8e. Ils possèdent 26 points contre 25 à Romelu Lukaku et ses équipiers. Salernitana compte toujours 8 points à 5 longueurs d'Udinese, 17e, et première formation hors de la zone rouge.

Charles De Ketelaere a débuté le match sur le banc. Gian Piero Gasperini a lancé le Diable Rouge à la 66e minute. "CDK" a inscrit son 4e but de la saison à la 83e minute, du pied droit, sur un caviar de Scalvini. Avec ce 3e but de la soirée, l'ex-Brugeois et Milanais a assuré la victoire de l'Atalanta . De Ketelaere a ensuite donné l'assist, sur un centre ras de terre, pour Miranchuk qui fixait le score final à la 89e (4-1).

Contre toute attente, les Salernitains de "Pippo" Inzaghi, arrivé sur le banc le 10 octobre dernier et qui avait récolté 5 des 8 points de l'équipe depuis, ont ouvert la marque sur leur première occasion, le défenseur central Pirola propulsant de la tête le ballon dans les filets (0-1, 10e).