L'Atalanta, avec un assist de De Ketelaere contre Cagliari, reste invaincue à domicile

L'Atalanta a conservé son brevet d'invincibilité à domicile en battant 1-0 Cagliari, dans le cadre de la 5e journée du championnat d'Italie. Associé en attaque à Ademola Lookman, Charles De Ketelaere a donné l'assist sur le but d'ouverture de son équipier nigérian (33e). Au classement, l'Atalanta est 6e (9 points) et Cagliari 19e (2 points).

L'Atalanta a dominé la première partie notamment grâce à un imprévisible De Ketelaere, dont un but a été annulé pour hors-jeu de Lookmann (23e). Sur la même action, les Bergamasques ont touché la transversale par Lookman et le poteau par Davide Zappacosta (26e). Les Nerazzurri ont pris l'avantage via De Ketelaere, qui a servi Lookman après avoir sauté Alberto Dossena (33e, 1-0).

À la reprise, Gian Piero Gasperini a modifié son système en attaque: il a fait reculer De Ketelaere avant de le remplacer (67e). Cela n'a pas empêché Cagliari d'être plus menaçant avant que Mario Pasalic ne double l'écart pour Bergame (76e, 2-0)..