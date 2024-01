L'Atalanta en quarts de la Coupe d'Italie: deux buts et un assist pour De Ketelaere

L'Atalanta s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Italie en battant Sassuolo 3-1, mercredi. Titulaire, Charles De Ketelaere a inscrit les deux premiers buts du club de Bergame (24e, 63e) et a été à la base du troisième (71e). Au prochain tour, l'Atalanta affrontera l'AC Milan.

Gian Piero Gasperini a opté pour un duo d'attaque Aleksey Miranchuk-De Ketelaere avec Mario Pasalic en soutien. L'Atalanta a pris la possession du ballon et sur un centre tranchant de Miranchuk, Pasalic a servi De Ketelaere qui a foudroyé Alessio Cragno d'une frappe du gauche (24e, 1-0). Malgré certaines baisses de rythme, l'Atalanta a dominé la première période d'autant plus facilement que Sassuolo peinait à réagir et n'a inquiété Juan Musso qu'une seule fois par Cristian Volpato (7e).

Après une frappe sur la transversale de Miranchuk et un coup de tête de Giorgio Scalvini repoussé de justesse par le gardien visiteur (56e), De Ketelaere a signé un doublé du droit (63e, 2-0). Avant de quitter le terrain (74e), le Diable Rouge a profité d'une mauvaise sortie de la défense adverse pour distiller la passe décisive à Miranchuk (71e, 3-0). La qualification était dans la poche malgré le but tardif de Daniel Boloca (90e+5, 3-1).