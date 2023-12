L'Atalanta et Charles De Ketelaere prennent le dessus sur Milan en fin de match

Le Nigérian Ademola Lookman a inscrit le premier but du match (38e), mais les Bergamasques ont été rejoints juste avant la pause (45e+3), sur une réalisation d'Olivier Giroud. Le scénario a manqué d'être similaire en seconde période, Lookman s'offrant un doublé (55e) avant que Milan n'égalise grâce à Luka Jovic (79e). Luis Muriel, sorti du banc à la place de De Ketelaere, a finalement donné la victoire à Bergame d'une talonnade subtile dans les arrêts de jeu (90e+5).

De Ketelaere retrouvait le club qui l'a prêté cet été. Il a été aligné en attaque aux côtés de Lookman et s'est d'abord illustré en ne convertissant pas une occasion qui semblait largement à sa portée (9e), envoyant le ballon au-dessus du but. L'ancien Brugeois a finalement été à l'assist sur le deuxième but, avec un beau centre à ras de terre pour Lookman. Il a disputé 82 minutes de jeu.