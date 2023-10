L'Atalanta et De Ketelaere renouent avec la victoire, Tielemans à la passe avec Villa

Les locaux ont d'abord pris une double avance via Tim Kleindienst (17e) et Jan-Niklas Beste (18e). Après la demi-heure de jeu, les Fuggerstadter ont complètement inversé le scénario avec trois buts en douze minutes. Phillip Tietz (31e), Mads Pedersen (41e) et Ermedin Demirovic (43e) ont permis à Augsbourg de reprendre l'avantage. Après la pause, Felix Uduokhai (64e) et Elvis Rexhbecaj (88e) ont conclu le dossier.

Grâce à cette victoire, Augsbourg, 8 points et 10e du championnat allemand, dépasse son adversaire du jour qui compte une unité de moins.