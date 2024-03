L'Atalanta file en quart de l'Europa League, Aston Villa fait de même en Conference League

L'Atalanta Bergame a décroché son ticket pour les quarts de finale de l'Europa League après sa victoire face au Sporting (2-1) jeudi soir. Au Portugal, les Italiens avaient partagé alors que leur deuxième but avait été annulé pour hors-jeu (1-1).

Malgré un but de Pedro Goncalves pour le Sporting (33e, 0-1), l'Atalanta a trouvé les ressources pour inverser la tendance et s'offrir la qualification avec des buts d'Ademola Lookman (46e, 1-1) et de Gianluca Scamacca (59e, 2-1).

Sur le banc au coup d'envoi, Charles De Ketelaere a disputé la dernière demi-heure de la rencontre.