L'Atalanta s'impose à Empoli, De Ketelaere monte au jeu

Gianluca Scamacca a été l'homme le plus en vue de la première période, avec un but d'une talonnade (5e), un poteau (17e) et un but annulé pour hors-jeu (20e). L'avant-centre servait ensuite à Teun Koopmeiers le deuxième but de l'Atalanta (29e).

Scamacca ajoutait un nouveau but (51e) et un tir sur la transversale (62e) à son excellente prestation avant de céder sa place à Charles De Ketelaere (65e).