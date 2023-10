L'Atalanta s'incline 3-2 à la Lazio avec un autogoal de De Ketelaere

L'Atalanta s'est inclinée 3-2 à la Lazio lors de la 8e journée du championnat d'Italie. Le club de Bergame est 6e (13 points) et la Lazio 12e (10 points).

Gasperini a opté pour un duo d'attaque avec Scamacca et Charles De Ketelaere, qui sur un corner rentrant, a dévié le ballon dans son propre but (9e, 1-0). L'Atalanta n'a pas eu le temps de se repositionner que Castelanos lui a infligé une nouvelle punition (11e, 2-0). Après 25 minutes difficiles, l'Atalanta a accéléré le rythme et a réduit l'écart par Ederson (33e, 2-1).

À la reprise, De Ketelaere s'est mis en évidence en contournant Marusic (ex-Courtrai et Ostende) avant d'expédier une solide frappe stoppée par le gardien romain (49e). Bergame a concrétisé cette bonne période par Kolasinac (63e, 2-2). Dans la foulée de nombreux changements, Vecino a donné la victoire à la Lazio (83e, 3-2).