L'Atalanta sur sa lancée européenne face à Torino

L'Atalanta s'est imposée 3-0 face à Torino dimanche lors de la 38e et dernière journée du championnat d'Italie. Charles De Ketelaere était titulaire dans ce qui n'était en fait pas la dernière rencontre de la saison pour le club de Bergame. La semaine prochaine, les vainqueurs de l'Europa League affronteront la Fiorentina, un duel comptant pour la 29e journée. Au classement, l'Atalanta est 4e avec 69 points et peut toujours convoiter la troisième position de la Juventus (71 points). Torino est 9e (53 points).

Sur leur lancée de la finale contre Leverkusen, les Nerazzurri ont bien joué et ont creusé l'écart par Gianluca Scamacca, servi dans le rectangle par De Ketelaere (26e, 1-0) et Ademola Lookman, sur le rebond d'un tir de son équipier Mario Pasalic mal renvoyé par le gardien turinois (43e, 2-0). Pasalic a quand même marqué son but sur penalty (70e, 3-0) juste avant que Gian Piero ne fasse un triple changement avec la sortie de De Ketelaere.

Au Danemark, Jordi Vanlerberghe et Brondby se sont inclinés 2-3 face à Aarhus lors de la 32e et dernière journée. Le club de la banlieue de la capitale termine 2e avec 62 points, un de moins que Midtjylland et trois de plus que le FC Copenhague.