L'Atalanta surprise à Cagliari, le Genoa gagne à Vérone

L'Atalanta Bergame a concédé une défaite 2-1 dimanche sur la pelouse du 15e, Cagliari, lors de la 31e journée de Serie A. Charles De Ketelaere et ses coéquipiers restent sixièmes du classement et virtuellement qualifiés pour la Conference League.

De Ketelaere a débuté sur le banc et est monté au jeu en deuxième période (55e).

Titulaire à la place de De Ketelaere, Gianluca Scamacca a marqué le premier but de la partie après 13 minutes. Les Sardes ont égalisé avant la pause grâce à une réalisation du défenseur Tommaso Augello (42e). Ils se sont finalement imposés grâce au but en fin de match de Nicolas Viola (88e).

Dans le même temps, le Genoa s'est imposé 1-2 sur la pelouse du Hellas Vérone. Caleb Ekuban (45e) et Albert Gudmundsson (58e) ont répondu à l'ouverture du score de Federico Bonazzoli (8e). Koni De Winter a joué tout le match à droite d'une défense à trois pour les Génois.

Au classement, l'Atalanta est sixième avec 50 points, cinq de moins que l'AS Rome, cinquième, et deux de plus que Naples, septième. Les Bergamasques comptent toutefois un match de moins que ces deux équipes. En deuxième partie de tableau, le Genoa est 12e (38 points), Cagliari 13e (30 points) et le Hellas est 17e (27 points).