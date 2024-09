L'Atlético bat Leipzig , Monaco le Barça , pas de vainqueur à Atalanta-Arsenal

L'Atlético Madrid affrontait le RB Leipzig lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions et l'a emporté 2-1. Sesko (4e, 0-1), Antoine Griezmann (28e, 1-1) et José Maria Gimenez (90e, 2-1) ont été les buteurs du soir.

Les Allemands ont ouvert la marque très vite, Sesko étant à la conclusion d'une frappe d'Openda repoussée par Jan Oblak (4e). Les Madrilènes revenaient au score grâce à Antoine Griezmann (28e) puis passaient devant avec José Maria Gimenez (90e). Axel Witsel est monté au jeu dans les arrêts de jeu du côté madrilène, tandis que Loïs Openda et Arthur Vermeeren étaient titulaires. Le second a été remplacé à l'heure de jeu, et Maarten Vandevoort est resté sur le banc.

Le Barça s'est incliné 2-1 à Monaco. En début de rencontre, Eric Garcia a été exclu à la suite d'une approximation de son gardien (11e). Les Monégasques en ont profité pour ouvrir la marque cinq minutes plus tard, Maghnes Akliouche trompant Marc-André ter Stegen (16e). Les Catalans parvenaient tout de même à égaliser grâce à Lamine Yamal (28e). Monaco est définitivement repassé devant grâce à l'ancien Anversois George Ilenikhena (71e). Côté monégasque, Eliot Matazo n'a pas quitté le banc.