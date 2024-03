L'Atlético de Madrid élimine l'Inter Milan aux tirs au but et se qualifie pour les quarts

Après une séance de tirs au but pleine de suspense, l'Atlético de Madrid a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions en éliminant l'Inter Milan (2-1, score cumulé : 2-2, t.a.b: 3-2) mercredi soir.

Samuel Lino a offert à l'Atlético de Madrid sa première occasion avec un tir puissant croisé mais fort heureusement pour l'Inter, Yann Sommer était sur la trajectoire et a stoppé le ballon d'une main ferme (5e).

L'Inter a pris les commandes au Metropolitano Stadium avec une action collective rondement menée et un Federico Dimarco décisif à la conclusion (33e, 0-1). Dans la foulée, l'Atlético a répondu avec un but d'Antoine Griezmann, qui a profité d'une erreur défensive italienne (35e, 1-1).

Memphis Depay, monté en cours de partie, a tenté sa chance dans les dernières minutes mais a joué de malchance puisque le ballon a terminé sa course sur le poteau (85e). Quelques secondes plus tard, après une passe millimétrée de Koke, le Néerlandais a marqué le but qui envoyait les deux équipes en prolongation (87e, 2-1).

Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager durant la prolongation et ont dû tout miser sur la séance de tirs au but. Alexis Sanchez et Davy Klaassen ont trouvé Jan Oblak sur leur chemin lors de cet exercice, seul Saul Niguez manquant sa tentative pour l'Atlético. C'est Lautaro Martinez qui avait le destin de son équipe au bout du pied mais son tir est passé largement au-dessus des cages.