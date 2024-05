L'attaquant français Olivier Giroud quitte l'AC Milan et rejoint la MLS

Giroud, 37 ans (131 sélections), n'a pas précisé le nom de sa nouvelle équipe, mais il devrait s'engager avec le Los Angeles FC, club où évolue déjà son ancien coéquipier en équipe de France, le gardien de but Hugo Lloris.

Le champion du monde 2018 et vice-champion du monde 2022 a justifié son choix de partir aux États-Unis en invoquant sa vie de famille.

Depuis qu'il a rejoint l'AC Milan en 2021, après être passé notamment par Montpellier (2010-12), Arsenal (2012-18) et Chelsea (2018-21), l'attaquant a marqué 38 buts en Serie A, dont 14 cette saison.

"J'ai pris cette décision il y a quelques semaines, j'ai donné tout ce que j'avais pour l'AC Milan. Pour moi et pour ma famille, c'est le moment juste de faire une expérience différente de mode de vie", a-t-il déclaré dans un entretien à la chaîne interne de l'AC Milan. "La famille fait des sacrifices durant la carrière d'un joueur. Nous menons notre vie à 200 à l'heure et maintenant, je veux penser un peu plus" à elle, a-t-il poursuivi.