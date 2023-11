Laura De Neve indisponible au moins cinq mois en raison d'une blessure au genou

Le RSCA Women devra donc se passer de sa leader et patronne de la défense ces prochains mois. Sans De Neve, Anderlecht s'est incliné samedi contre le leader OH Louvain 1-3. Avec 22 points sur 24, l'OHL est en tête du championnat. Anderlecht est troisième avec 14 points.

De Neve a participé à la victoire des Red Flames 3-2 contre l'Angleterre, championne d'Europe et vice-championne du monde, en Ligue des Nations féminine mardi dernier à Louvain. Elle avait mis à profit un coup franc dès la 9e minute (1-0). Elle a dû ensuite quitter le terrain à la 41e, en raison de sa blessure au genou droit, une déchirure du ligament médial. De Neve a précisé la nature de sa blessure sur Instagram. Elle va se faire opérer prochainement.

Le coach national Ives Serneels ne pourra pas non plus faire appel à De Neve pendant une longue période. Le 1er décembre, les Belges accueilleront l'Écosse dans le cadre de la Ligue des Nations, puis quatre jours plus tard, elles joueront leur dernier match aux Pays-Bas.