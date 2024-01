L'Australie bat la Syrie et atteint les huitièmes de finale

Grâce au deuxième but de Jackson Irvine dans cette compétition (59e), les Socceroos mènent le Groupe B avec 6 points. Ils devancent l'Ouzbékistan (4 points), qui a dominé l'Inde 3-0. Titulaire chez les Australiens, Jordan Bos, le défenseur de Westerlo, a été remplacé à la 57e. Au classement la Syrie est 3e (1 point) et l'Inde, toujours sans le moindre point, 4e.

Dans le Groupe C, la Palestine, avec le Carolo Oday Dabbagh, et les Emirats arabes unis, réduits à dix suite à l'exclusion de Khalifa Al Hammadi (37e), ont partagé 1-1 Alors qu'ils menaient à la marque grâce à Sultan Adil (23e), les Emiratis ont été dominés par les Lions de Canaan, qui auraient pu égaliser plus tôt si Tamer Seyam avait transformé le penalty (39e) conséquence de l'expulsion directe d'Al Hammadi. La Palestine a égalisé sur un autogoal de Bader Naser (50e, 1-1). Les Émiratis prennent provisoirement la 1re place avec 4 points en attendant le résultat de l'Iran (3 points) face à Hong Kong. La Palestine est troisième (1 point). Les Hongkongais n'ont pas de point.