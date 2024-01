L'Australie première qualifiée pour les quarts après avoir écarté l'Indonésie 4-0

L'Australie s'est tranquillement qualifiée dimanche pour les quarts de finale de la Coupe d'Asie des Nations de football en battant 4-0 l'Indonésie, au stade Jassim Bin Hamad de Doha, au Qatar. Au prochain tour, l'Australie affrontera le vainqueur du match entre l'Arabie saoudite et la Corée du Sud.

En première période, les Australiens ont profité d'un but contre son camp d'Elkan Baggot (12e) pour prendre les devants avant de faire le break grâce à Martin Boyle (45e) Après la pause, les Socceroos ont écrasé leurs adversaires grâce à Craig Goodwin (89e) et Harry Souttar (90e+2). Titulaire chez les vainqueurs, Jordan Bos (Westerlo) a été remplacé ( 87e) tandis que Aiden O'Neill (Standard) est monté au jeu au même moment en remplacement de Keanu Baccus. Dans l'autre camp, Sandy Walsh (FC Malines) et Marselino Ferdinan (Deinze) ont joué l'intégralité de la rencontre.

A 17 heures, le Tadzjikistan affronte les Emirats arabes unis au stade Ahmad bin Ali d'Al Rayyan.