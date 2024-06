L'Autriche bat les Pays-Bas et termine 1re du groupe D, la France tenue en échec finit 2e

L'Autriche a décroché une surprenante victoire face aux Pays-Bas (2-3) avec un but contre son camp de Donyell Malen (6e) et des buts de Romano Schmid (59e) et de Marcel Sabitzer (80e). Cody Gakpo (47e) et Memphis Depay (75e) ont inscrit les deux buts néerlandais. Dans l'autre rencontre, la France, malgré un but de Kylian Mbappé (56e), a été tenue en échec par la Pologne (1-1) sur un penalty converti par Robert Lewandoski (79e).