L'Autriche prend la tête du groupe F, l'Azerbaïdjan surprend la Suède

Les hommes de Ralf Rangnick ont marqué à deux reprises en première période. Le joueur du Bayern Konrad Laimer, servi au point de pénalty par une passe en retrait de Xaver Schlager, a ouvert le score (26e). Philipp Lienhart a marqué le second but, reprenant au premier poteau un corner de David Alaba (40e).

Les Azerbaïdjanais ont inscrit deux buts au tout début de la rencontre, via Emin Mahmudov (3e) puis Renat Dadashov (6e). En seconde période, Bahlul Mustafazada a été expulsé (57e) suite à un geste dangereux tout juste hors de son rectangle. Mahmudov s'est offert un doublé en fin de match (89e).

Au classement, l'Autriche compte désormais 19 points, deux de plus que les Diables Rouges. Derrière, la Suède (3e) et l'Azerbaïdjan (3e) et comptent 7 points et ne peuvent plus se qualifier pour le championnat d'Europe. L'Estonie est dernière avec un point.

S'ils veulent remporter le groupe F, les hommes de Tedesco devront battre l'Azerbaïdjan.