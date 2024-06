L'Autriche récompensé de son "excellent début", Koeman : "Nous ne méritions pas mieux"

Les Pays-Bas ont perdu 2-3 contre l'Autriche lors de la troisième et dernière journée du Championnat d'Europe en Allemagne. Les Pays-Bas ont comblé par deux fois leur retard sur l'Autriche à Berlin, mais le but de Marcel Sabitzer à la 80e minute a été décisif.

Les Autrichiens, qui n'étaient pas sûrs de se qualifier pour le tour suivant, ont commencé le match en trombe. "Les 20 premières minutes ont été excellentes", m'a confié Ralf Rangnick le sélectionneur autrichien. "Nous avons montré beaucoup de bonnes choses sur le terrain et nous avons gagné de manière méritée à la fin. Si vous commencez le groupe avec zéro point contre la France et que vous battez ensuite la Pologne et les Pays-Bas, je vous tire mon chapeau."

Les Pays-Bas, qualifiés avant le coup d'envoi, sont passés de la première à la troisième place du groupe D à la suite de cette défaite : "Nous avons très mal commencé à bien des égards. L'adversaire a eu beaucoup d'espace et nous n'avons pas été assez agressifs pour lui mettre la pression", a déclaré à la presse le sélectionneur de l'équipe nationale néerlandaise, Ronald Koeman. "C'était très mauvais. Nous n'avons pas contrôlé le match au début. Par la suite, nous avons joué un peu mieux et nous nous sommes procuré quelques occasions, mais ils ont puni nos erreurs. Nous devions prendre nos responsabilités sur le terrain. Nous ne méritions pas un meilleur résultat".